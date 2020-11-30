中州科大陳柏宏（右）15分、8籃板、7助攻、5抄截表現全面。（大專體總提供）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽今天在高雄義守大學體育館展開由B組八隊參與的第二階段預賽，壓軸最後一場由地主義大迎戰中州科技大學，雙方打出節奏明快的精彩過招，上半場曾落後雙位數的義大努力追趕，雖然下半場曾領先，但最終中州在主控陳柏宏帶動下多點開花，全場飆進11記三分球，最終中州92比77強壓地主義大。

中州教頭許智超指出，現在UBA是戰國時代，每隊都要注意，雖然今天以大差距擊敗義守，接下來的比賽仍不能放鬆，今天攻下全隊最高17分的王律翔則說：「教練說贏一場可以放一天假，我們會努力多搶幾勝。」

不過中州今天也傷了陳柏宏，在比賽尾聲右膝撞到受傷退場，許智超補充：「柏宏是很成熟的球員，在場上反應又快，有他帶動攻勢比較安心，是我們很重要的球員，場上有沒有他差很多，傷勢還要再觀察一下。」

許智超補充，之前在美國唸書打球，因為新冠肺炎先回台的大一好手王律翔，之前在世大運的角色是控球，回到中州就以打得分後衛為主，王律祥表示，自己傳球、得分都喜歡，以幫助團隊為優先，結束世大運集訓後，11月1日才回中州和隊友一起訓練，不過很多球員都認識，目前搭配得還不錯，對於睽違多時能再體驗有觀眾進場加油的比賽，他也相當開心。

義大女教頭謝玉娟賽後指出，球員可能壓力大，一被對手投開了就慌了手腳，但她也肯定禁區大將呂威霆的奮戰心態，有做出球隊需要他做的事，而球隊這階段希望至少5、6勝到手，如今首戰落敗，接下來的比賽皮就要繃緊一點。

中州此役4名球員得分雙位數，除了王律翔，蒙古籍好手蘇格爾也贊助17分，陳柏宏15分、8籃板、7助攻、5抄截；義大呂威霆攻下全場最高29分，並抓下16記籃板、送出5記阻攻。

(中時 )