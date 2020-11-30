你真的夠了解你的老婆嗎？！演藝圈人夫爭霸戰！ 2020.11.26小明星大跟班

本土劇女神白家綺和前夫育有一對女兒，前年和吳東諺結婚後，隔年迎來兒子小肚臍報到，目前肚中還有四寶女娃，家庭生活相當幸福，近日夫妻倆一起上節目《小明星大跟班》玩默契考驗，談到吻戲問題，小倆口互動逗笑全場。

遊戲中，有道題目是「下列哪個男星沒有跟老婆拍過吻戲？」選項分別有王建復、傅子純、Gino、王燦，兩人最後答案一樣選了Gino過關，而吳東諺就被主持人吳宗憲提問是否在意老婆拍吻戲，他則表示知道另一半是演員後，其實早就做好心理準備，但偶爾想到對方不是啾一個而是熱烈吻的那種，他就坦言「還是會有點看不下去」。

吳東諺坦言雖有心理準備，但有時還是會吃醋老婆拍吻戲。（圖／翻攝自Youtube）

至於吳東諺的吻戲部分，由於都是拍學生戲居多，所以幾乎都是清純的啾一下，但白家綺也不甘吐槽「他也有過強吻過人家的啊！」似乎也有小小吃味。

吳宗憲接著話鋒一轉，直問白家綺選項中和她拍過吻戲的另3個男星，誰吻得最好？讓白家綺聽了相當害羞，最後選了與她演過多次夫妻檔的王建復，認為兩人默契最好，因為相處時間很長，笑說他們就像老夫老妻，已經親得沒有感覺，吳宗憲聽完則虧白家綺只是講場面話，還向吳東諺強調沒有感覺「雙唇麻木」，逗笑在場所有人。

(中時新聞網)