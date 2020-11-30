勞動基金投資係以增進基金長期穩健收益為原則，多元配置於國內、外股票及債券市場，外界流傳9月收益大虧與游姓組長涉貪有關，勞動部今(30)日澄清，今年9月份因COVID-19疫情反覆，致基金短期收益受到影響，基金長期投資收益仍屬穩健，不會損及勞工權益，與涉嫌不法人員案無關。

勞動部表示，勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文日前被勞動部發現接受餐飲招待後，27日由臺北地方檢察署聲押，然而外傳因該員涉案致使基金運用虧損影響勞工權益，依據勞動基金運用局之國內股票投資報酬率績效遠勝台股大盤報酬率顯示，外界傳聞顯然不符事實，本部予以嚴正澄清。

勞動部指出，9月份國外金融市場因受到COVID-19疫情影響，致使股票、債券及另類投資市場紛紛下跌，加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.26％，導致國外投資部位短期績效受到波及，然而勞動基金近5年多平均收益率為3.77％，收益數達新臺幣7613億元，長期績效穩健。

勞動基金投資運用係多元配置於國內、外不同種類金融商品，其中國內股票投資部位僅占整體基金20％，且今年截至9月底，勞動基金國內股票投資報酬率為8.53％，超越同期大盤報酬率之4.32％。

另外近3年(106-108 年)、5年(104-108年)勞動基金國內股票投資報酬率分別為12.17％、8.57％，優於同期台股大盤報酬率之9.04％、5.21％，無論短、中、長期國內股票投資報酬率均優於同期台股大盤報酬率。

(中時 )