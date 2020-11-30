桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年的1月16日正式投票，而當事人王浩宇也已針對罷免案作出回應。而罷免案是否能夠通過，也在網路上引起網友熱議，甚至還有網友直言，「不過沒天理啊」。

中選會20日宣布，由唐平榮領銜提出民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案正式成立，將函請被罷免人王浩宇於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議罷免案明年1月16日投票，時間自上午8時至下午4時。

對此，今日有一名網友在PTT上表示，王浩宇罷免案明年1月16日投票，並詢問其他網友罷免案的結果會如何，「各位認為會不會過？？」對此，有網友回應，「議員大概嫌想罷他的不夠多，現在多招惹個家樂福當敵人」、「不過沒天理啊」、「會，搞不好連同選區的民進黨都偷偷動員把他罷掉，同選區的同黨議員比較好選，不然下屆票被他分光」、「拜託過，拉低台灣格調的人」。

但也有網友認為，「不會」、「很難，可以到投票這階段以經很猛了」、「不會，他選區裡有近8萬人投同意才會過，難度頗高」、「不會，但會讓他很難看，以後難再選」。

(中時新聞網)