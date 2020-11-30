印尼新冠疫情飆高。最新數據顯示，29日單日新增6,267人確診，創下單日確診最高紀錄同時已經是一周以來連續3天打破紀錄。全國總確診人數累計達53萬8883人，死亡人數達1萬6945人，是東南亞確診病例和死亡人數最高的國家。死亡人數持續狂飆，不但醫療體系已經超負荷，甚至傳出首都雅加達突然爆增往生者，導致墓園供不應求，無法入土為安。

新冠肺炎疫情在印尼擴散，其中首都雅加達所在的爪哇島疫情最嚴重已淪為重大疫區，光雅加達從11月以來就增加了3萬名確診者，專家認為印尼無法進行普篩，因此實際染疫人數要遠遠高於公佈數字。西爪哇雖然確診數有所下跌，但已經有超過51776人確診，萬隆、茂物市在內的多個地方醫療系統已瀕臨崩潰。

而東爪哇確診人數則高達61483人。而由於東爪哇醫療設備嚴重不足，死亡率也是最高的。光此地就有高達4375人因新冠死亡。中爪哇則在過去24小時有2036人染疫，確診人數超過55000人。

印尼政府為救觀光和國內經濟，在10月下旬至11月上旬的長假期間，大力推動旅遊補助，鼓勵出遊消費。因為人流加速移動，導致印尼疫情近幾周急速飆升。光是29日就暴增6267人感染，單日確診人數一周內3度創下新高紀錄。

不光是爪哇島，蘇拉威西、加里曼丹和蘇門答臘等島嶼確診人數也直線攀高，統計印尼確診人數達已經達53萬8883人，不過專家認為實際數字可能比公佈數字高出至少10倍，光昨日單日169人因染疫病故，累計已經造成至少1萬6945人因新冠病毒過世，對東南亞第一大國造成嚴重的社會和經濟衝擊。

(中時 )