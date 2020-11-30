「老」，是文青時尚；「舊」，是復古情懷，為讓旅人以文青方式品味台北街頭文化，Just Sleep捷絲旅台北西門館精選5間文青控必訪台北知名的老宅咖啡店，推出「跑咖西門 嗜啡日常」住房優惠專案，房客可以依循捷絲旅特製的「跑咖地圖」，鑽進隱身於巷弄間的老宅咖啡店，使用咖啡優惠券、品嘗咖啡午茶組。專案自即日起至2021年1月30日開放預訂，兩天一夜、兩人同行，每人只要900元起，官網訂房振興三倍券皆適用。

捷絲旅台北西門館「跑咖西門 嗜啡日常」住房專案合作的咖啡廳包括被外界譽為萬華最美咖啡店的「CHO Cafe」，這是由台灣首位獲得美國精品咖啡協會獎章的烘豆師所創立，捷絲旅房客前往可免費獲贈咖啡鬆餅午茶組，讓咖啡大賞溫暖您整個冬日午後。

捷絲旅台北西門館隨專案贈送的整本「咖啡優惠券」則是蒐羅西門町鄰近的特色咖啡店，包括Cafe Tailuu、Once Cafe & Bar、Somebody Cafe和Salon Cafe等，房客前往消費即可獲贈甜點或果乾等精選好禮。客人可以在復古霓虹燈搭配彩色瓷磚的Cafe Tailuu，點杯香醇濃厚的拿鐵外帶，店主鼓勵旅人把咖啡廳當作歇腳處，多走向戶外。喜愛森林綠意系者，則可以前往由插畫家所開設的Somebody Cafe，享受輕食和色彩繽紛飲品。熱愛藝術創作生活的咖啡控也可到Salon Cafe來場咖啡與生活的交融體驗，咖啡店結合展覽、閱讀與教育等不同面向，成為文化推廣和交流的實驗性場所。

(工商 )