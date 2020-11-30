原來101觀景台不是101樓！台北101觀景台為搶攻國旅市場，將於2021年推出「101個上觀景台的理由」，以原票價多加101元，就可轉乘專屬電梯，直上101樓，過往101樓只有國家元首或VVIP才能到達，觀景台特別將101樓打造成高空幸福迴廊，舉凡生日、求婚、約會、慶祝、許願、紀念日等，皆能選擇登樓創造獨特回憶。

101觀景台為回饋國人支持，特別在2020年最後一個月試營運，12月1日至31日推出國人免加價即可登上101樓參觀。

此外，可另加價999元即可升等前往101樓戶外展望台-Skyline天際線460，全程由專業導覽員解說，高空俯瞰台北盆地與山川之美。

觀景台為迎接2021，跨年煙火派對開放售票，今年跨年活動邀來當紅DJ新秀Victoria炒熱現場氣氛，Fun電狂歡一整夜，搭配特製幸福食光飽盒與酒水供應，與精彩互動桌遊、娛樂遊戲，還有機會抽中星級飯店住宿券。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

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