再過一周就是24節氣中的「大雪」；12月起，也正式進入氣象局傳統定義上的冬天，天氣將愈來愈冷。氣象局指出，本周前半段水氣較多，到了下半周雨勢雖略減，但氣溫更低，中部以北下探15度。

12月7日是「大雪」，顧名思義，會下一場大的雪。玉山今晚氣溫已降至0度左右，不過水氣偏少，降雪機率低，想看到今年入冬以來第一場雪，得再等等。預報員劉沛滕指出，本周受東北季風影響「既濕且冷」。

周二（1日）水氣最多，北台灣降雨機率高，尤以宜蘭雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區也有陣雨。氣象局持續針對北北基及宜蘭、花蓮發布大雨特報，山區居民應特別注意。

周三（2日）起水氣逐日減少，不過天氣仍偏涼。到了周五（4日）、周六（5日），東北季風更強，中部以北低溫下滑至17度左右，部分地區受輻射冷卻效應影響，甚至下探15度。

根據氣象局觀測，玉山自1953年開始有紀錄以來，初雪最早的時間在1986年10月1日，最晚則是去年的12月20日；去年入冬後也沒有寒流發生。

(中時新聞網)