美國上周黑色星期五線上銷售表現強勁，加上各家新冠疫苗研發廠也頻頻釋出好消息，加上石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)將在本周一(30日)至12月1日舉行全面會議，明年1月的原油減產協議有變數，導致國際油價走跌，歐美疫情仍相當嚴峻，道瓊期指盤前一度大跌300點，黃金價格持續探底、續創5個月來低點。

截至台灣時間30日晚間8點35分，道瓊期指下跌111點或0.37%、暫報29,763點，早些時段一度下跌超過370點、來到29,497點；標普500指數期貨下跌5.38點或0.15%、暫報3,631.12點；那斯達克100指數上漲36.5點或0.3%、暫報12,294點。

國際油價方面，倫敦布蘭特原油期貨每桶價格0.51美元或1.06%、暫報47.74美元；西德州原油期貨每桶價格下跌0.36美元或0.79%、暫報45.17美元。目前亞洲地區經濟活動持續恢復，但歐美疫情仍相當嚴峻，加上全球對石油產品已經恢復約90%，但航空業的需求僅恢復50%。此外，利比亞產能過剩，加上OPEC所出產的石油產品為含硫重油，該組織以俄羅斯、沙烏地阿拉伯減產幅度最大，導致該類油品吃緊，但北海主要提供的為無硫輕質原油，加上供應過剩等問題下，國際油市仍處在動盪階段。

至於黃金，則是因疫苗好消息後避險情緒大降，導致黃金價格近2周重挫165 美元，甚至在近日跌破1,800美元大關，現報1,769.1美元，每盎司下跌19美元或1.06%，創5個月來最低點。

據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，美國確診人數超過 1,330 萬例，死亡病例數近 26.7萬例。雖然有很多疫苗進度傳出好消息，但目前歐美疫情仍相當嚴峻，要讓疫情獲得控制還有很久一段時間。

目前亞洲地區經濟活動已十分活絡，但是歐洲及美國，目前則處於經濟再次封鎖的邊緣，需求較為疲弱，再來是雖然全球對汽油與柴油需求已恢復90%，但是航空用油需求依然只有疫情前的50%。

(中時新聞網)