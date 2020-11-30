嗆「民進黨比豬內臟還臭」 鄭麗文、周春米拍桌對罵

立法院會27日才上演豬內臟大戰，藍綠立委更爆發全武行，而國民黨立委鄭麗文今(30日)質詢時，更痛罵民進黨團違反議事中立，比那些內臟還臭，未料引發坐在旁邊的民進黨立委周春米不滿，兩人氣到數度拍桌互嗆。影片曝光後，掀起不少網友討論，而宅神朱學恒今在政論節目中則是開玩笑地說，令人覺得有點失望，因為他原本以為周春米會不惜代價發生衝突。

宅神在政論節目《新聞大白話》中說，就是延續效應，最近民進黨立委可能因為執政，感覺戰力減弱，原本以為周春米不惜代價爆發衝突，結果當鄭麗文站起來，她就說「你不要站起來喔！你太過分」；針對兩人互嗆的過程，宅神則說，「令人覺得有點失望，我個人是摔角員，哪裡有機會打就打、能打就打。」

最後，宅神也說，「僅代表本人無聊立場」。然而，不少網友看見兩名女立委對罵的畫面後，則是紛紛留言寫下，「鄭麗文罵的好，民進黨比豬內臟還臭」、「嫌內臟臭，那你政府執政黨還要進口萊豬，讓全台灣人吃下肚？」、「不愧是我心中的戰神鄭麗文加油」、「人家質詢，插什麼嘴，真沒水準」。

周春米事後則說，立院都是尊重彼此委員的質詢，但牽涉到人身攻擊也要有所反應。鄭麗文則表示，「我們今天是嚴重譴責立法院的院方，這是我質詢的時間，我又沒有罵她(周春米)，她還要跑出來，太離譜了」。

(中時新聞網)