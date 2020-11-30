國民黨團27日為杯葛萊豬進口議題，在立院議場內丟豬內臟，阻止行政院長蘇貞昌上台施政報告，引起各界議論。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，藍營當日對綠營發動的「豬內臟」攻勢，在人民看來也只是「剛好而以」，並反嗆民進黨當年在街頭抗議時，還動輒投擲汽油彈和排泄物傷人。

游淑慧今在臉書上表示，在立法院議場內丟豬內臟，有點髒、有點臭、有點噁心，但丟的是哪些開放萊豬來台的立委諸公，沒有波及無辜，可能很多人民心裡都覺得「剛好而已」，但民進黨當年帶著支持者霸佔街頭，並對著基層警察、公務員，丟石頭、擲木棒，甚至用汽油彈、排泄物攻擊，還傷及許多現場的警與民！

游淑慧認為，國民黨的抗爭手法對不對，有沒有用，可受公評。但穿上衣服，就裝紳士的民進黨，其實骨子裡還是充斥暴力和霸道的基因，真沒資格說三道四。

網友們也留言回應，「但願台灣人民都能看到、看清這些畫面」、「難怪他們那麼挺香港的打砸燒殺」、「比起民進黨，沒有汽油彈沒有臭雞蛋。老K就是謙卑客氣」、「國民黨的青年部太天真了」。

在立法院議場內丟豬內臟，有點髒、有點臭、有點噁心。 但丟的是哪些開放萊豬來台的立委諸公，沒有波及無辜，可能很多人民心裡都覺得「剛好而已」。 但民進黨當年呢，帶著支持者在街頭，霸佔街頭對著基層警察、公務員，丟石頭、擲木棒，甚至用汽油彈、排泄物攻擊～傷及許多現場的警與民！ 國民黨的抗爭手法對不對，有沒有用，可受公評。 但穿上衣服，就裝紳士的民進黨，其實骨子裡還是充斥暴力和霸道的基因，真沒資格說三道四。 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年11月29日 星期日

(中時新聞網)