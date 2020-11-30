黃冠智帶著李玲葦離開涵翠樓。（公視提供）

公視旗艦影集《返校》12月5日起，每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播。《返校》影集由三位新銳導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易共同合作，他們大膽選用新人演員李玲葦、韓寧及黃冠智。為了爭取飾演學姊方芮欣這個角色，韓寧在最後呈現，以「藝術治療」的方式創作，只看著鏡中的自己，不看畫紙，全憑感覺畫下一幅方芮欣的自畫像，搏得導演滿堂采，爭取到第一個電視演出機會！她堅定說：「這是我理解的方芮欣，也是我生命的某個部分。」

韓寧透露選角猶如「超級名模生死鬥」，她謙虛表示，原本覺得自己不會被選上，因為其他演員都太優秀了！但黃冠智十分肯定韓寧，直言：「我被韓寧所呈現的方芮欣吸引，如果我是Casting我也會想選她。」

科班出身的演員李玲葦從海選起，就堅信自己要挑戰學妹劉芸香這個角色，依著劇情大綱和企劃書推估角色帶給她的想像，並試著以過去在舞台劇中操偶的經驗，做了一段偶戲表演，奪下導演的目光。等到上戲時，她更試著以「五感體驗」打造心中劉芸香，除了列了一串歌單，上戲前塗抹英國品牌的護手霜、香水，口含糖果，象徵劉芸香對前往英國留學的嚮往，並閱讀劇中的《湖濱散記》，以及名作家三毛的《哭泣的駱駝》等，融入角色，她也十分期待首播後觀眾的回饋。

在金馬影展看完首兩集後，李玲葦、韓寧立馬被黃冠智圈粉。李玲葦還說，原本拍攝過程中眼裡只有老師姚淳耀，但是「黃冠智真的是個痴情男子！立即被圈粉」，劉易也說，在後製第一集時，看著黃冠智飾演的程文亮，拉著李玲葦逃出涵翠樓，就覺得「黃冠智好Man」!首播當日，該影集導演蘇奕瑄、劉易將帶領女主角李玲葦、韓寧首度於螢光幕前亮相，號召民眾捐款挺公視，並分享拍攝幕後故事。

(中時 )