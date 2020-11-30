和碩、鎧勝共同宣布，為儘速發揮整併效益，加以合併案相關主管機關核准進度提前，和碩合併鎧碩的基準日將由明年2月26日、提前至明年1月15日。以和碩正在評估赴美設廠，而且和碩代工的特斯拉Model 3中控台已經大量應用金屬機構件，提前合併是否呼應先前和碩執行長廖賜政所說「一家人說走就走」的高效率海外擴廠，值得觀察。

和碩今年8月宣布斥資145億元合併子公司鎧勝，合併基準日預定為2021年2月26日，鎧勝將成為和碩100％持股的子公司並且下市。

隨著包括投審會在內的合併案相關主管機關核准進度提前完成，和碩、鎧勝在30日共同表示，為儘速發揮整併效益，計畫將合併基準日提前至2021年1月15日。

和碩執行長廖賜政先前在合併鎧碩的媒體說明會中曾表示，和碩在機構件的佈局多是塑膠機構件，隨著IoT、電動車紛紛改用金屬機構件，和碩在金屬機構件佈局不足的問題益發明顯，合併鎧勝後和碩可以補足這一塊，另外，和碩應客戶要求赴中國以外地區擴廠，客戶如果問起金屬機構件供應鏈佈局，和碩還得等鎧勝開董事會通過海外擴廠案，彈性與效率都很差，讓和碩很難面對客戶，跟鎧勝是一家人之後，便可「一句話說走就走」。

隨著和碩已經評估、規劃應特斯拉的邀情赴美設廠，金屬外觀件與金屬機構件正好是和碩代工的特斯拉Model 3中控台重要的一部分，和碩提前合併鎧勝，是否正是呼應「一家人說走就走」，值得觀察，而與併入和碩後，鎧勝在中國的投資與佈局會不會有所改變，也值得留意。

(工商 )