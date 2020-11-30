搶攻春節度假與餐飲商機，花蓮瑞穗天合國際觀光酒店2021年2月11日除夕及大年初一2021年2月12日～初三2021年2月14日推出新春圍爐宴，圍爐饗宴六人宴席10,800元+10％、十人宴席16,800元+10％，主廚團隊精心獻上多道圍爐珍饈及經典招牌美饌，席間可享3小時果汁無限暢飲，闔家可歡樂共度新年。

有著「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」美名的瑞穗天合國際觀光酒店，在城堡棟的B1有著挑高5米無柱磅礡大氣宴會廳，除夕「如意連年富貴宴」六人宴席10,888元+10％、十人宴席16,800元+10％、包廂十人宴席22,800元+10％，初一到初三春節圍爐饗宴十人宴席16,800元+10％。豐美菜色包括「富貴吉祥六小品」、「金品御翅佛跳牆」、「酒釀乾燒海大蝦」、「上海寧式東坡肉」、「砂鍋濃湯獅子頭」、「上湯干貝娃娃菜」， 以及「烏魚子櫻蝦珍珠」、「金絲玉露海石斑」、「爐烤蘿蔔絲酥餅」、「蜜汁蓮子紫米露」及「寶島季節鮮時果」等菜餚。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )