美國有線電視新聞網(CNN)與《衛報》30日報導，美國莫德納生物技術公司公布最新一波新冠肺炎疫苗第3階段臨床測試結果，數據顯示其防疫效果高達94.1%，且能完全避免染疫者惡化為重症。莫德納表示正向美國與歐洲的監管機構申請批准。

據CNN報導，第3階段實驗共3萬人參與，其中1.5萬施打疫苗，令1.5萬人則接種安慰劑。接受疫苗的實驗組僅11人染疫，施打安慰劑的則有185人感染，疫苗有效性約94.1%。

甚至，實驗組的11人並沒有轉為重症，而對照組的185人中，有30人轉為重症、1人死亡。對老人與少數族群而言，莫德納的疫苗也有同樣功效。

《衛報》指出，莫德納目前已將相關研究數據遞交美國、歐洲與英國的監管機構，以獲得疫苗緊急授權。其希望美國食品暨藥物管理局(FDA)能在12月17日的會議上進行審查。除輝瑞已於20日提交申請外，莫德納為第2家向FDA申請疫苗緊急授權的國家。

事實上，英國已購買700萬劑的莫德納疫苗；隨著莫德納公布中期結果為94.5%的有效性，又再購買500萬劑，而上週又採購200萬劑。但是，要到2021年3月才能向英國供應疫苗。目前莫德納已獲得美聯邦政府24.8億美元的(約新臺幣7211.8億元)資金援助。

(中時新聞網)