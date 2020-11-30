2020年的最後一個月即將到來，每個人都希望在這個充滿遺憾和失望的一年，能夠有個美好的結尾，不過有時候可能不是每件事都能盡如人意，搜狐網命理專欄「花間雨屋星座」就指出，有3個星座在這個12月會不太好過，將慘遭衰神降臨。

1.白羊座

在12月裡最讓白羊座朋友們頭痛的，就是必須面對大量的工作內容，平時白羊座的性格就屬於有些粗心大意的類型，現在又因為量大，更容易發生各種錯誤，讓主管們對你的工作表現很不滿意，與人溝通也產生不少誤會和矛盾，如果有要面試的朋友也是不太順利的。

2.摩羯座

摩羯座的朋友已經長時間處於運氣不太好且不順遂的情況了，而最近因為發覺自己一直專注在工作上面，感情發展的並不順利，一直沒有遇見合適且心儀的對象，所以感到非常苦惱，心情有些鬱鬱寡歡，想法變得較為負面，以至於處理問題都跟著消極了起來。

3.處女座

所有的霉運、壞運氣似乎都在12月一起找上處女座了，其中最為嚴重的就是感情方面的問題，因為一直搖擺不定、沒辦法理清自己的情感，所以給人一種很「博愛」的形象，如果實在下不了決心，那麼最好還是暫時先緩緩，等到情緒調整好了、運勢好轉以後，再來面對感情問題也不遲。

(中時新聞網)