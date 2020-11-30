高雄市亞灣扶輪社在林園區汕尾國小校慶時，辦理「聯合社會服務暨捐贈扶輪之子經費」活動，由亞灣扶輪社鄭人豪社長領軍，捐贈特色發展經費20萬元並認養扶輪之子，鼓勵汕尾學子秉持著「揚帆乘風破浪、掌舵勇往直前」的精神多元發展，成為未來造福社會的優秀人才。

為了促進汕尾漁港及活絡社區觀光與發展學校特色課程，讓孩子走出林園，接軌國際，汕尾國小積極推動海洋教育，藉由五行體驗課程，以跨領域結合生活經驗的教學方式，創造多元學習的機會，讓孩子可以多方嘗試探索與體驗，汕尾國小也提供多元展能的舞台，讓孩子發揮優勢與潛能。

鄭人豪表示，今年是國際扶輪3510地區首度將教育資源帶進汕尾國小，此次共有14個扶輪社參與聯合社會服務活動，他們希望學生們藉由參加各項活動，發掘孩子的優勢潛能，更可接觸不同才藝，豐富學習視野。

汕尾國小家長會長李進宗表示，希望藉由高雄市亞灣扶輪社拋磚引玉，喚起鄰近林園工業區的企業家，慷慨解囊挹注經費投資教育，提供在地學子更新穎的教學設備與優質的學習環境，讓汕尾的孩子可以在健康、創新及安全的環境下快樂學習。

(中時 )