雞排妹鄭家純擁有甜美臉蛋與傲人的火辣身材，因此吸引不少粉絲關注與愛戴。今(30日)，雞排妹在自己的社群平台上發了一張無修圖的照片，短短幾個小時，按讚數立刻衝破2萬，許多網友瘋狂在底下留言，討論度瞬間飆升。
雞排妹今天在臉書上傳一張自己新拍的證件照；相較於一般證件照總是給人呆板、僵硬的不好印象，雞排妹新拍的證件照就非常成功！
照片中的她，妝容自然，略為旁分的頭髮塞至耳後，搭配自然的微笑，照片拍起來不僅沒有尷尬感，反而多了一些清新感與氣質；雞排妹自己也說，去拍證件照時，攝影師叫她想著會微笑的事，同時也在貼文底下標註自己的投資心得。
雖然此次雞排妹分享的照片與以往的風格大不相同，但引發的討論度也不輸其他貼文。許多網友在該則貼文底下留言：「下次買哪一支，麻煩說一下，我也要跟」、「早知道聯電之前30的時候應該多買幾張，但是千金難買早知道啊啊啊啊」、「這樣都只有微笑，看來只有中頭獎才會大笑了」、「有機會也提示一下，上次也說生技股賺錢。真羨慕」。
(中時新聞網)
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