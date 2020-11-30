蘇揆今在主持「行政院數位國家創新經濟推動小組第4次會議」時表示，世界變化快速，政府在蔡總統領導下，在既有基礎上，將更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力。

蘇揆在會中聽取「DIGI＋方案推動成果暨下一階段（2021-2025年）規劃」報告。蘇揆表示，台灣運用科技及數位防疫等許多做法已有成效，讓世界羨慕及肯定，政府運用數位防疫，透過資料開放，將防疫資訊透過社群軟體、LINE等，即時發布；也與民間高手公私協作，製作口罩地圖，不但讓民眾第一時間防疫，能領取或購買口罩，也使口罩配送達到最高效率。

此外，蘇揆以寶瓶星號郵輪為例表示，政府應用大數據及數位科技，快速清楚掌握可能接觸者及感染者，這即是台灣的科技實力；正因此科技實力，國人同心協力，台灣迄今才能超過230天零本土病例奇蹟，讓世界其他國家羨慕及肯定。

蘇揆強調，政府在蔡總統領導下，在既有基礎上，從組織、經費、引資及基礎建設等方面，希望更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力。在組織方面，目前行政院進行組織改造中，將設立數位發展部，未來4年於「前瞻基礎建設計畫」中，也將投入近新台幣1000億經費，加強數位建設。

在引資方面，蘇揆說，蔡總統已揭示「六大核心戰略產業」的重點工作上，政府未來兩年將投入76億元，吸引AI、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠加碼投資，努力打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」中心。

蘇揆表示，台灣變化快速，但世界變化更快。台灣能在世界有一席之地，靠的是人才；台灣自由、開放，因此「很活」，剛好在這數位時代最有用。蘇揆也以自己當年擔任台北縣長的經驗為例，指出當時政府利用電腦統一化、規格化，讓台北縣民眾可直接連線，就地辦理地籍或戶籍謄本，透過科技縮短了距離。在兼顧資安與民眾方便的前提下，政府各機關的資料也應連線，避免讓民眾在各機關奔波。

行政院,蘇貞昌,數位國家創新經濟推動小組會議

(中時 )