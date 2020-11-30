市長盧秀燕指出，市府將北捷報告退回，因安全還有疑慮；安全把關者不會隨便放水，安全是所有交通建設最高指標！（陳世宗攝）

台中捷運綠線試營運6天就傳一列車連結器軸心斷裂停駛迄今，市府30日發佈全面檢測結果，有第2支軸心斷裂引發外界嘩然；市議員楊典忠、林祈烽、林德宇等質詢說，21日當天發生軸心斷裂後，綠線卻繼續營運6小時拿民眾生命開玩笑，更不具專業，要求市府究責。

市長盧秀燕指出，絕對以安全為重，會要求相關單位須提出解決之道及報告，不會為通車而通車，「沒有安全就沒有一切」，市府絕對全力聚焦在安全上。

楊典忠說，中捷綠線21日因連結器軸心斷裂停駛迄今9天，市府今再宣佈檢測結果又發現有1支連結器軸心斷裂，另有6支連結器因拆解困難未能檢測。拆不下來以前到底是如何裝上去的；台中捷運綠線從11月16日開始試營運，21日中午就發生連結器軸心斷裂，11月22日起全面停駛，檢測到29日，30日公佈有第2根連結器軸心斷裂，可見故障已不是單一個案。

楊典忠表示，21日中午在高鐵台中站尾軌發生列車異常事件，當下進行初步檢修且已經發現連結器軸心斷裂，為何未即刻決定全面暫停試營運，反而是繼續行駛營運6小時，根本拿民眾生命開玩笑。這關鍵6小時是由誰決定試營運繼續行駛？且事件曝露中捷的專業性不足，凡事都找北捷，等於「球員兼裁判」。

楊典忠抨擊說，更令人匪夷所思的是，綠線車廂驗收試車2、3年，初勘、履勘都沒有發現連結器有問題，在出現狀況後也沒有立即停駛，也凸顯中捷的緊急應變專業度是否足夠問題，如今證明有第2個車廂連結器軸心斷裂，足證當天繼續行駛的決定有問題的，關鍵6小時讓旅客冒著生命危險在搭乘台中捷運，實在太離譜，他追問到底是誰做出繼續行駛的決定，要求市府究責。

中捷公司董事長林志盈指出，軸心要行駛96萬公里後或8年才會檢查，目前綠線列車才行駛4萬餘公里，加上以前未曾發生過，這1、2年試車較不易打開發掘問題。

林志盈強調，21日列車系統偵測到異常後，均依SOP，列車煞車停駛，之後另一車連結推拉，即發現推拉困難，當下斷電進行檢查，確認到連結器出問題，因已知是連結器出現問題，在試營運結束後即決定全面檢測並暫停試營運。

楊典忠緊追由誰決定6小時繼續行駛，林志盈回應由中捷公司決定，並回報台中市政府及交通部。台中市交通局長葉昭甫則指出，當天一有列車出狀況，且系統均有判斷狀況並已進行障礙排除，不會有影響民眾安全疑慮。

(中時 )