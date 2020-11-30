據大陸湖北省紀律檢查委員會消息指出，武漢市人大常委會原副主任孫應徵30日被開除黨籍。孫應徵曾長期在湖北省政法系統工作，2007年1月至2016年1月任武漢市人民檢察院黨組書記、檢察長，2016年1月至2019年10月，任武漢市人大常委會黨組成員、副主任，今年6月被查，本月30日遭開除黨籍。

據該委員會指出，孫應徵違反中央八項規定精神，包括接受可能影響公正執行公務的旅遊安排；不如實填報個人有關事項；利用職務上的便利，為其親友的經營活動謀取利益；利用職務上的便利或本人職權、地位形成的便利條件，在房地產開發、案件辦理等事項上為他人謀取利益，索取、非法收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪。

委員會稱，身為武漢市檢察院檢察長，孫應徵徇私舞弊，濫用職權，指示檢察人員對不具備假釋條件的罪犯辦理假釋，致使檢察機關未嚴格履行法律監督職責，嚴重損害國家法律權威和司法公信力，罪犯被假釋後又實施多種犯罪，造成惡劣社會影響，此外，其家庭財產、支出明顯超過合法收入，差額龐大，不能說明來源，涉嫌巨額財產來源不明罪。

委員會表示，孫應徵身為黨員領導幹部，對黨不忠誠、不老實，在黨的十八大後不收斂不收手，索賄受賄，濫用職權，嚴重違反黨的紀律和國家法律，並涉嫌職務犯罪，性質惡劣，情節嚴重。經湖北省紀委常委會會議審議，並報省委批准，決定給予孫應徵開除黨籍處分，按規定調整其退休待遇，將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理，所涉財物隨案移送。

(中時 )