即便疫情仍在擴大，日本政府目前仍決意舉辦2021年東京奧運。根據國際奧委會與日本政府稍早的會談，除了運動員必須接種疫苗，如果開放觀眾（包括外國遊客）參加，觀眾可能也必須接種疫苗。

日本媒體30日報導，東京奧運因新冠疫情擴大而延期至明年夏天所產生的追加經費，包括需要重新租借場館，而且人工費增加，東京奧委會估算約達2,000億日圓（約台幣553億元）。此外，奧運的防疫經費目前預計約為1,000億日圓。

日本政府、東京奧委會、東京都政府將於12月2日彙總新冠對策中期報告，三方最快在同月上旬決定追加經費及防疫經費的負擔比例，目前正在進行協調。《日經新聞》報導，防疫經費將主要由日本政府負擔。奧運延期所產生的追加經費預計主要由東京都和東京奧委會負擔。

11月16日，國際奧委會（IOC）主席巴赫與日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子及東京奧組委主席森喜朗等人等舉行會談。

為了防止新冠疫情再度蔓延，巴赫表明，奧運會運動員的疫苗費用由國際奧委會承擔。參加奧運會的運動員約有1萬人，包括工作人員在內，共有7～8萬人。如果分發疫苗，要確保多少疫苗、如何接種等具體措施將是今後討論的課題。

當時，國際奧委會與日本政府都希望2021年夏季東京奧運能有觀眾（包括外國遊客）參加。關於從海外赴日的觀眾，巴赫也表示希望接種疫苗以後再來日本。

(工商 )