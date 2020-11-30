大陸某大學驚爆一名女大一新生賣淫，不僅和校外人士有染，對象更遍及校內學生。今傳出該女確診感染愛滋病，嚇壞全校男同學，「一群人跑去驗血」，就怕遭到波及。校方出面證實這項消息，強調已介入輔導，先將這名女學生送醫治療。

綜合大陸媒體報導，這名女大生疑似性愛成癮，在微博上以「小拇苟呢」為名，寫下賣淫日記，自爆對象從班長、話劇社長、足球隊長，以及校外人士，更爆出染上愛滋，搞得「恩客們」人人自危。

據了解，女大生疑似家庭扭曲、罹患抑鬱症，精神狀況不穩定。她對於這樣的行為並不感到後悔，平時以搶人男友為樂，還嗆聲網友「你靠勤工儉學，我靠賣淫，又沒犯多大錯。」

校方驚覺事態嚴重，出面回應，指經過查證，「小拇苟呢」是校內大一新生，事件發生後，該名學生已在家長陪同下，前往某精神病專科醫院住院治療，校方並成立工作小組詳細調查，目前仍在釐清事件經過。

(中時新聞網)