衛生局曾梓展表示，中央流行疫情指揮中心，將於明天起正式實施「秋冬防疫專案」。（陳世宗攝）

台中市今年跨年晚會將在中央公園及大里仁化公園雙主場，去年跨年人潮高達20萬人！市議員黃守達30日質詢說，中央公園容納人數僅有5萬人，跨年場不僅有爆滿危機，更可能成防疫的破口；新聞局表示，台中跨年晚會將視疫情滾動調整辦理方式，如疫情加劇將採「有條件辦理」，總量控管參與人數並實聯制登記。

黃守達強調，台北、高雄、桃園都已發布跨年晚會、大型活動等防疫相關準則與規定，包含出現數例本土個案就改為線上直播，甚至停辦，抑或是進行總量管制，並加強配戴口罩的宣導；但台中市至目前為止都這有任何具體的準則讓民眾參考，不免讓人感覺台中市的防疫工作不夠嚴謹。

黃守達說，現在中央流行疫情指揮中心已發佈秋冬防疫專案，從12月1日起，將強制要求民眾進入八大類場所應配戴口罩；建議於戶外進行公眾集會活動採用「人數總量管制」方式進行管控，台中市將如何進行配戴口罩的勸導與裁罰？是否將於跨年晚會進行人數總量管制？

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心，將於今天起正式實施「秋冬防疫專案」，因應年底跨年等大型活動，台中市只要符合發生1例不明感染源本土病例、單週3例本土病例、社區或醫院院內群聚案件，或依中央流行疫情指揮中心公告或最新規定，將改為有條件辦理、線上辦理或停辦。

新聞局強調，參與民眾須全程佩戴口罩，除事前加強宣導，現場也將配置人力舉牌提醒管控；如疫情嚴重評估不宜開放民眾聚集，將採「線上直播」，在原先規劃的平台同步收看2021台中跨年晚會節目。

(中時 )