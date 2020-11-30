根據摩根大通最近的一項研究發現，成熟市場有76％的主權債券實際殖利率已為負值。瑞銀資產表示，成熟市場當中，超低殖利率的趨勢可能會持續著，因此，新興市場存在一些機會，尤其在亞洲的中國債內債。

瑞銀資產管理亞太區固定收益主管Hayden Briscoe表示，成熟市場當中，超低殖利率的趨勢可能會持續著，隨著殖利率下滑至零以下的水準，收益現在也變得更為稀少，投資人到底應該在哪裡尋找收益呢？瑞銀資產認為，目前亞洲提供成長契機以及相對佳的收益水準，因為在亞洲，許多經濟體已經處於復甦模式，其中又以中國處於領先地位。

看好亞洲的原因，Hayden Briscoe說，主要是由於亞洲國家採取了多層次的應對措施，包括信貸支持、財政刺激和規劃妥善的防疫應對措施。另在貨幣政策方面，亞洲各國政府較不願輕易降息，因此與歐洲和美國相比，亞洲各國的高收益債券市場有顯著的殖利率利差。

Hayden Briscoe表示，與歐洲和美國的高收益債券相比，亞洲高收益債券也較不受到商品和消費性景氣循環產業的影響。此外，縱觀亞洲，中國的境內債券市場是一個絕佳的機會，尤其是中國政府公債提供了具吸引力的實質殖利率且其和全球市場的相關性較低，並且得到全球少數幾個淨債權國之一的支持。

中國政府公債雖在2020年第二季遭受賣壓，但瑞銀資產認為，2021年中國經濟復甦放緩的跡象，中國正在收緊信貸擴張，加上全球經濟前景充滿挑戰，預計經濟成長放緩的情況可能會持續至2021年中期，預期此趨勢將導致降息。因此，放眼亞洲縱觀亞洲，2021年中國的境內債券市場仍然是一個絕佳的機會。

(工商 )