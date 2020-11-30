交通局長葉昭甫說，市府一定會把最後的確認結果跟各位市民報告說明。（陳世宗攝）

台中捷運綠線又發現第2支連結器軸心斷裂事件，捷運列車安全問題引發民眾關切。綠營市議員30日在議會質詢時，要求應無限期延後通車，直到確認捷運安全為止，北捷應向台中市民說明清楚，立即派員列席台中市議備詢說明，並需有人為此「下台負責」。

市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤質詢表示，捷運綠線車廂第2支軸心斷裂，是設計問題？還是製造有問題？顯然不是單一故障事件，可能發生在每一輛列車，可能那一天列車跑一跑又發生故障？

市議員要求，盧秀燕市長不應只想著12月19日的通車政績而忽略市民乘客的安全、捷運營運安全，應該等軸心斷裂事件發生原因確定再重訂台中捷運綠線的通車時間，台中市政府一定要強硬要求北捷公司，就此次提出詳細的檢測報告向市民說明清楚，且報告必須經公正第三方確認，這樣的報告才不會有北捷公司球員兼裁判的疑慮，以確實保障市民的安全。

市議員林祈烽、施志昌、鄭功進及黃守達質詢時，也呼籲市府要做好後續應變計畫，要求日本原廠更換新車輛，或是延長保固期限，未來的車廂採購應更換廠商，最重要的是所有檢測報告都應公開上網供民眾檢視，有安全的捷運，才能挽回民眾的信心。

盧秀燕表示，現在最重要的因應辦法就是以安全為重，沒有安全就沒有一切，廠商要提出解決方案和所有的檢測報告，讓大家安心，不能為了通車而通車，也不能為了場站開發而通車，一定要以安全為重。

交通局長葉昭甫說，列車檢測有分許多不同的項目，都由不同的第三方單位做檢測，這第三方公正單位是經廠商及北捷、中捷公司開會認可找來的，像是工研院、台灣檢驗中心等等，市府一定會把最後的確認結果跟各位市民報告說明。

葉昭甫強調，市府有跟北捷公司持續進行協商，並要求北捷在一定期限內提出完整報告，至於是否會派員列席台中次議會備詢說明；北捷公司對此並沒有表示反對。

(中時 )