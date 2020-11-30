台北市立大學30日於博愛校區操場舉行109年度校慶慶祝大會，校方邀請台北市政府與教育局長官、本校歷任校長、捐資興學企業代表、傑出校友及外國駐台代表等各界貴賓蒞臨同慶，期許「創新北市大、璀璨展風華」。

台北市立大學自併校以來，積極整合資源，發展進步卓越，2020遠見雜誌最佳大學排行調查，躍居文法商大學第13名；2020 THE 世界大學影響力評比「永續城市與社區」世界排名第96名，台灣第4名，整體表現亮眼。

三大辦學主軸亦有優異表現，在師資培育方面，師資培育評鑑全數通過，畢業生計有215人次考取正式教師，成績卓著。在選手培育方面，甫結束之全國大專校院運動會獲56金、53銀、41銅，其中陸上系射擊代表隊破大會成績，勇奪女子組射擊10公尺空氣步槍團體賽金牌，黃維德破大會紀錄勇奪10公尺手槍個人賽金牌，田徑隊陳彩娟同學奪得七項運動金牌，令人驚艷。

配合都會特色創新大學之辦學方向及社區服務之執行策略，由台北市政府整合衛生局、社會局、教育局、體育局與校方成立台北高齡健康前瞻中心，以跨領域政策服務整合、創新實證等策略，協助臺北市政府打造健康長壽城市；另統籌校內行政、教學與研究資源成立校級「聰明老化跨域創新中心」，結合人文藝術、科學教育、運動休閒等專業師資籌組服務團隊，讓學子參與駐點服務，提升高齡者的生活品質，並培養學生專業。

30日慶祝大會貴賓包括多位駐台辦事處代表及知名藝人郭彥均校友等，開幕式有音樂系長笛演奏、舞獅踩樁、大旗表演等精彩演出，另有校歌比賽優勝隊伍表演、校慶運動會、園遊會等精彩活動，慶祝大會頒贈109年度傑出校友獎牌，獲獎者包括新竹市政府教育處副處長沈靜濤，悅讀學堂執行長葛琦霞，舞鈴劇場創辦人暨藝術總監劉樂群等共21人。

(中時 )