歲末年終又到了愛美人士整修門面的旺季，尤其耶誕節加上跨年，想要成為派對焦點，這時候就得開始進廠維修了。最近醫美診所門診有民眾拿著「埃及豔后」的照片，希望做一個一模一樣的鼻子，讓診所有點啼笑皆非。

泰國整形醫師曾多次來台，學習邱浚彥(左二)自體肋骨隆鼻技術。(法喬醫美診所提供)

泰國整形醫師曾多次來台，學習邱浚彥(左二)自體肋骨隆鼻技術。(法喬醫美診所提供)

國內整鼻名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年台灣整形醫學風氣日趨盛行，尤其「隆鼻」比例逐年攀升，因為鼻子是整張臉的中心，隆鼻的效果顯而易見。改變塌鼻之後，高挺的鼻子能讓五官更立體精緻，增加混血感。於是，追求高挺鼻樑的人口有增無減。

但整鼻不是無止境的追求高挺，邱浚彥提醒，適合自己五官比例的鼻型才是「完美」。

部分韓國人在成年之後，會用「削骨手術」做為送給自己的成年禮物。這幾年也有不少民眾送給自己的耶誕禮物是「完美的鼻子」。即使在疫情時期，民眾「報復性整形」風氣仍十分熾熱。國內整形隆鼻權威邱浚彥醫師表示，在隆鼻技術中，「自體肋骨隆鼻」難度雖高，但感染力低、且無排斥機率，已成國內整形男女最信任的主流技術。

這幾年台灣刮起一股韓流旋風，舉凡戲劇、歌曲、美妝深深影響台灣民眾，連帶「整形」風氣也讓不少男女趨之若鶩。

事實上，台灣整形醫學技術已臻世界一流，這也讓越來越多人為了增加自信或工作加分，勇於嘗試，之前也有泰國整形醫生組團來台觀摩與交流，也因為台灣技術成熟，民眾整形風氣興盛，邱浚彥說，的確有不少民眾會拿著明星照片上整形診所要求比照辦理。但他提醒民眾應該在術前做充份的諮詢，「整形不要超過自己本來的極限，整過頭會變得比較怪異，以現有基礎做調整，不要給自己和醫生太大壓力。」

(中時新聞網)