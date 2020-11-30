時常可以聽聞慾火難耐的男女，直接在公共廁所激戰，但這一幕卻仍讓警察相當傻眼，位於日本一間殘障專用廁所，由於長時間被占用，巡邏警察怕裡面發生意外，因此強行破門，結果看到一對男女裸下身坐在馬桶上，而旁邊還有另一對男女，也是互相裸露交疊，畫面令人看傻。

兩對男女共用一間廁所活春宮，因為占用廁所太久，警察破門而入，先是看到一對男女下半身脫光，女生坐在男生大腿上，男生則坐在馬桶，正在激戰的兩人一看到警察開門，女生嚇到轉頭摀住嘴巴，神情非常驚慌失措。

根據韓媒《Insigh》報導，如果只有一對男女，還算「見怪不怪」，但警察往裡面看，發現竟然還有另一對男女，用同樣姿勢也在激戰，雖然上衣稍微「整齊」一點，但下半身也是「褲子脫一半」，兩對男女活春宮的畫面，很快在網路上傳開，引起網友熱議。

這段活春宮影片，最先出現在推特帳號@honkemarin的版面，掀起話題加上媒體報導後，該影片已經被刪除，不少網友紛紛留言「應該都是學生」、「沒錢開房間嗎」、「4人共用也太誇張」、「這畫面我看不下去」。

(中時新聞網)