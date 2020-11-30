民進黨政府最新民調公布，行政院長蘇貞昌民調出現大幅震盪，正負滿意度消長超過18％。對於民調為何大幅下跌？資深媒體人單厚之投書媒體直言，這民調已出現「死亡交叉」的味道，若單純分析近2個月國內外情勢，可以從進口美牛萊豬、關中天、美國大選押寶等4大議題來分析。

單厚之11月30日投書《美麗島電子報》指出，《美麗島11月國政民調》進行時，「勞動基金官員炒股涉賄案」尚未爆發，否則民調數字可能更難看。

他表示，若以國內事件分析，近幾個月，從8月底拍板開放爭議已久的開放「美國萊豬、30個月齡以上美豬進口」及行政院發言人丁怡銘「不實指控冠軍牛肉麵使用萊牛」等議題發酵，各項民調顯示，有超過6成民眾反萊豬進口。加上NCC不予中天新聞換照，有47.8%的民眾認為「中天換照案是執政黨政治力介入」的結果，亦有45.8%不認同政府關中天，皆對民進黨民調產生一定影響。

或許有人好奇，「美豬議題」爭論已久，與同為《美麗島民調》10月結果相比，為何會有如此大落差？單厚之認為，關鍵還是在美國大選，他說，雖然民進黨政府不承認，但民進黨在美國大選中押寶川普，這應是全民公認的事實。但當川普落選，美台關係美好泡泡破滅，台灣民眾對萊豬的態度自然也就回歸到現實面，對蔡、蘇的施政滿意「加倍奉還」。

(中時新聞網)