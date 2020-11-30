英國政府29日表示，北部北約克郡一處火雞飼養場發現雞隻確診高致病性的H5N8禽流感病毒，為免病毒擴散，已緊急撲殺1萬多隻火雞。歐洲目前可謂禍不單行，不僅新冠疫情煞不住，現在又多了禽流感攪局。根據歐洲疾管中心（ECDC）的資料，俄羅斯和哈薩克今夏爆發H5N8禽流感之後，疫情最近已擴散到北歐與西歐多國，自10月16日以來，歐洲已有逾10國淪陷。

ECDC指出，失守國家包括比利時、丹麥、法、德、愛爾蘭、荷蘭、瑞典、英、挪威、波蘭等10國。其中通報的302起病例中，有284起是野鳥，18起來自家禽。

H5N8曾在2015年造成肉鵝重大災情，是一種高病原性禽流感病毒。荷蘭衛生部表示，病毒很可能來自於俄羅斯的候鳥。

目前共發現3種禽流感病毒亞型，分別是H5N8、H5N5、H5N1。一些國家不敢大意，已採取措施，降低傳播的風險。

英國公共衛生局(PHE)表示，此波禽流感對民眾健康與食品安全威脅不大，儘管耶誕節假期將近，應不至於影響佳節期間的火雞供應。

為免病毒擴散，英國政府已規定禽鳥飼養業者必須採取保護措施，確保飼養場禽鳥不會接觸到野鳥以及野鳥的糞便。其他上路的措施包括撲殺病禽、加強病毒檢測、禁止運輸活禽與雞蛋等。

荷蘭、比利時分別撲殺了至少15萬隻雞。波蘭則是宰殺了多達93萬隻蛋雞。德國北部一處火雞養殖場則是歐洲最先通報發現H5N8的地點。

世界動物衛生組織（OIE）秘書長瓦拉表示，H5N8過去僅在亞洲國家出現，在其他地區從未聽聞，推測可能是候鳥將病毒從亞洲帶往歐洲，但確切情況，仍要等待檢驗結果出爐後才能證實。

他指出，目前尚無人類感染H5N8的案例，但這只代表人類目前或許還不會被病毒感染，但也不能排除未來被感染的可能性。

亞洲的日本與南韓也傳出多個養殖場感染H5N8病毒的案例，南韓全羅北道已撲殺近40萬隻鴨，日本香川縣與兵庫縣的養殖場也已撲殺近50萬隻雞。

(中時 )