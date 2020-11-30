新北市林口分局日前分別接獲2女學生報案表示於校園外遭到不明男子跟蹤、性騷擾、猥褻等，所幸女學生當下機警反應，及時發現、迅速離開，並向警方報案，林口分局掌握變態男影像後，積極尋找行蹤，恰巧林口派出所長在進行金融機構巡簽時，看見犯嫌剛好前往郵局提款，一見到他後立刻認出，馬上通知同仁到場將他帶回分局偵訊。

警方獲報後掌握犯嫌特徵，並擴大調閱附近監視器，隨即鎖定犯嫌可能出沒之地點，並迅速於2天後，該男子（黃姓、86年次）恰巧前往林口所對面郵局提款期間，為正在金融機構簽巡的所長楊凱文巧遇，楊所長眼睛餘光瞥見即認出該男子就是犯嫌，並通知派出所同仁於郵局外等候，待男子提款後，即將人帶所訊問，而男子也坦承不諱，訊後分別依刑法妨害風化及社維法第89條無故跟追他人等罪嫌偵辦。

林口警呼籲深夜問題多，盡量避免單獨在外逗留，若發現疑似遭人尾隨跟蹤，可先前往超商或人多明亮之處所尋求協助並報警處理；有關校園安全部分林口警已提升並強化校園安全機制，結合區公所、社區針對校園週遭監視器與路燈加強維護與保養，並與各校校安單位建立群組，隨時保持聯繫。

(中時新聞網)