醒吾學生會張貼公告提醒學生注意自身安全，並公布校內６大危險地帶。（翻攝Dcard／李俊淇新北傳真）

醒吾學生會張貼公告提醒學生注意自身安全，並公布校內６大危險地帶。（翻攝Dcard／李俊淇新北傳真）

醒吾科技大學本月14日連續發生2起女學生性騷擾案件，24歲黃姓男子分別在同一天分別露鳥及尾隨2名女學生，所幸2女機警察覺報警，醒吾學生會也張貼公告提醒學生注意自身安全，警方在案發後3日後順利逮捕的黃嫌，訊後刑法依妨害風化及社維法第89條無故跟追他人等罪嫌將他移送。

醒吾大學表示，14日凌晨0時許，女學生打工下班後返回宿舍途中，黃嫌突衝出露出生殖器，女學生嚇著躲進校園內，並向校方通報，同日深夜23時許，黃嫌見另名女學生獨自走路返回住處時，一路尾隨女學生，但女學生即時發現報警，但警方趕抵時黃嫌早已逃逸無蹤。

據了解，黃嫌有妨害風化等前料，警方調閱監視器後，已掌握黃嫌長相特徵，17日晚間17時許，林口所長楊凱文正在金融機構巡簽時，發現黃嫌正好在內提款，當場將他逮補帶回偵訊。

醒吾科大學生會近日在社群網站「Dcard」貼文提到，近日校園周邊發生2起變態色狼尾隨跟蹤女同學事件，為保護同學校內、外安全，晚歸時請選擇明亮且有監視器的路線，注意周邊安全，留意可疑人物，並將校安專線記載於手機中，遇到緊急情況可撥打校安專線尋求協助，文中並標注校內6大危險地帶，提醒學生出入注意自身安全。

(中時 )