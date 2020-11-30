對租屋族來說，最怕遇到惡房東或是惡房客，房客和房東彼此之間的關係最好保持和諧為上策。大陸河南一位王姓男租客因為想將店面「轉租」而和房東發生摩擦，男子一氣之下竟砸錢將店面改建成公廁，免費供民眾使用，這記狠招直接讓房東崩潰。

根據《網易新聞》報導，在大陸河南鄭州的王男原本和房東簽了三年租約，租下一間店面，但後來經營不善，長期虧損下，王男決定收攤，打算將店面轉租給其他人來做。王男找到下家後，想說通知房東一聲，對方卻遲遲不肯露面，也不願做出任何回應。

經過幾次周旋後，房東不是不答應，就是不理睬。王男眼看租約還繼續在走，想說空房也是閒著，還不如拿來做點公益，於是他花了約1萬人民幣將店面改建成公共廁所，24小時免費供鄉親使用。王男這一步雖然特別，但確實相當有效，平常態度總是不理不睬的房東馬上就連繫上他。

房東認為，王男要將店面改建成公廁供民眾免費使用應提前告知，如今已成24小時的「公益廁所」，這樣「房子以後怎麼往外出租？」但王男表示，之前想好好和房東談卻被無視，那也就沒有通知的必要。「既然房子已經租下来，合約上也沒寫不能做什麼，自己也有權利決定房子的用途。」目前雙方的協商持續進行中。

(中時新聞網)