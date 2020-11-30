英國決定到2030年，不再銷售任何汽油車與柴油車，這是相當大膽的環保綠色革命。這也促使新一代的汽車工業必須出頭。英國氫動力汽車製造商瑞凡森波公司(Riversimple)，將要推出第一款英國的氫燃料電池車，要與鋰離子電動車來個對決。

科技探險(Tech Xplore)報導，在環保愈來愈主流的現在，科技較成熟的鋰電池汽車是第一波的主力，比如特斯拉的電動車現在相當流行，目前，全世界的鋰電池汽車約有500萬輛。

然而氫燃料電池車(簡稱氫燃料車)是另一種零碳排的車款，而且它的理論性能，比鋰電池車還要更好，包括韓國現代工業的Nexo，是世界首款商用型氫燃料車，它在2019年銷售了5,000輛，其次是豐田汽車的「未來」(Mirai)。

雖然亞洲汽車工業已經走了一段路，但是英國的Riversimple也要加入這個市場，他們正在研發首款旗艦車型Rasa，這是英國第1款氫燃料車。

公司創始人霍格‧史波威爾斯(Hugo Spowers)表示，氫燃料比鋰電池具有明顯的優勢，因為氫的作用範圍更大。

英國首款氫燃料旗艦車型Rasa。(圖/Riversimple)

他說：「在短程距離上，鋰電池汽車可以表現的很好；但是，如果車程距離更逺，比如300英里（482公里）或更長的里程時，氫燃料的優勢就明顯了，它有更好的續程力與更快速的添加燃料速度。」

也就是說，鋰電池的充電速度很慢，至少需要幾個小時，但是添加氫燃氣，僅需幾分鐘，如同現在的加油速度。

該公司表示，Rasa已經完成，將在接下來的幾個月中進行高級測試，也要進行加氫站的部署，英國首座加氫站位在南威爾斯的阿伯加文尼鎮(Abergavenny)。

氫燃料電池的運作也是提供電力，驅動馬達運轉。但是它的供電過程有些不同，它是消耗掉在陽極的氫氣，與陰極的吸入式氧氣產生作用，產生電力與附加物的純水，所以它不會排碳，也不會對環境造成影響。

然而，能源生產鏈是否達到低碳？因為目前主流的製氫方式，是分解天然氣CH4(甲烷)，卻會產生副產物二氧化碳，因此需要有更好的無碳製氫法，比如電解水產生。

(中時新聞網)