佳世達公告指出，30日已經完成取得友訊（2332）持有的明泰（3380）股權，佳世達及集團子公司持有明泰股權共約59.9％。依法令規定，友訊的2席法人董事自然解任，董事席次缺額達三分之一，將依法在60天內進行補選。

佳世達今年上半年公開收購明泰後，擬再提高明泰持股，因而向公平會提出結合申報，25日公平會委員會議認為無顯著限制競爭疑慮，決議通過，不禁止結合。

佳世達於30日與友訊以鉅額逐筆交易方式，與其子公司（友佳投資有限公司）以鉅額配對交易方式，完成明泰之普通股交易，交易數量為8,720.62萬股，約16.1％，每單位價格為新台幣29.56元，交易總金額約25.78億元。合計9月21日取得李中旺與11月30日取得友訊及其子公司之交易總數量為9,131.15萬股，約16.9％，每單位價格為新台幣29.56元，交易總金額約為26.99億元。合計佳世達及其四家子公司（明基電通股份有限公司、達利投資股份有限公司、達利貳投資股份有限公司、達利管理顧問股份有限公司）累積持有明泰之普通股約3.24億股，約59.9％。

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