拜登篤定當選新一任美國總統，但川普時代所留下來與北京當局的貿易爭端，甚至是與盟國的貿易紛爭，都一一浮現，據外媒報導，法國財政部的消息人士指出，歐盟希望美國將上任的拜登政府，可以在2021年拜登正式就職美國總統職2個月內，闡明美國新任政府對數位稅的看法。

據《路透》報導，歐盟考慮，若到2021年中期，仍無法針對收取數位稅就全球規則做出協議，那歐盟將對美國科技巨頭包括Google 和 Amazon等企業，開徵數位稅。

川普政府強烈反對數位稅，並在今年6月宣布將對開徵數位稅的國家展開調查。早在2019年，川普政府就法國開徵數位稅後，對法國進口紅酒祭出關稅制裁，導致美法兩國關係一度降至冰點。經濟合作與發展組織 (OECD)近年也努力促進各國對於數位稅的討論，但這些年的努力隨著川普政府今年的行動停滯。

根據法國財政部相關人士指出，歐盟與各國領袖預計在明年3月，就當時情勢展開行動，這個時間點恰巧與拜登就職2個月後相近，可能是歐盟為了試探拜登與歐盟之間的互動所設立，避免像是川普政府無法預測的行動，或是以關稅要脅盟國配合。

(中時新聞網)