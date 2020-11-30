行政院今（30）日召開數位國家創新經濟推動小組會議，行政院長蘇貞昌表示，政府將更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力，並透過科技縮短距離，透過資料連線等方式，提升政府服務。

今日會議聽取「DIGI＋方案推動成果暨下一階段（2021-2025年）規劃」報告，蘇貞昌強調，政府在蔡總統領導下，在既有基礎上，從組織、經費、引資及基礎建設等方面，希望更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力。

在組織方面，蘇貞昌指出，目前行政院進行組織改造中，將設立數位發展部，未來四年在「前瞻基礎建設計畫」中，也將投入近新臺幣1,000億經費，加強數位建設。此外，在引資方面，「六大核心戰略產業」是重點工作，政府未來兩年將投入76億元，吸引AI、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠加碼投資，努力打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」中心。

蘇貞昌說，政府應用大數據及數位科技，快速清楚掌握可能接觸者及感染者，這即是台灣的科技實力，正因此科技實力，台灣迄今才能超過230天零本土病例奇蹟，讓世界其他國家羨慕及肯定。

蘇貞昌說，台灣變化快速，但世界變化更快。台灣能在世界有一席之地，靠的是人才；台灣自由、開放，因此「很活」，剛好在這數位時代最有用。科技可以改變、跨越，但最難的是觀念改變。請各部會對於守護資訊安全及給予民眾便利性共同努力，另也請各部會改變觀念、迎上新時代，利用新科技，跨越自己。同時因應少子化等局勢變化，可藉此機會引進、吸納人才，並且留住好人才。

(工商 )