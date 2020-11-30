由經濟部工業局委託中國造船暨輪機工程師學會，進行2021年度船舶獎及遊艇獎選拔決選，30日在學會會所舉行，並選出本年度的優秀作品，船舶獎得主為台灣國際造船（股）公司的「新海研1號」，遊艇獎得主為奎隆實業（股）公司的「Hylas 57」。

選拔活動相當激烈，七位決選委員進行的投票（可重複投票），獲得特色船舶獎的罡旻企業有限公司的「K120」得票六票，以一票之差輸給「新海研一號」；獲得四票以上可得特色獎，中信造船（股）公司之「PP-3581」也獲得特色獎。

這次獲得特色遊艇獎的嘉鴻遊艇（股）公司的「Horizon FD102-002」，與奎隆實業的「Hylas 57」在第一輪投票中都獲得七票，第二輪奎隆獲得四票，嘉鴻獲得三票。

2021年度船舶獎及遊艇獎選拔，經歷初審與決選二階段，初審會議在2020/11/21於成功大學系統及船舶機電工程學系舉行，由國內造船界學術與產業專家推薦出四艘船舶與四艘遊艇參加決選，船舶的種類與功能多元且各具特色。

今日所舉行的決選會議中，邀請了所有入選的船廠至學會會所進行口頭發表與詢答。在經過產、官、學專家的審慎評估與討論後，選拔出年度船舶獎與遊艇獎、特色船舶與遊艇等優秀的台灣製造船舶。

中國造船暨輪機工程師學會為促進國內船舶遊艇之設計建造技術，與藝術的提升、社會民生的影響層面，及社會對船舶遊艇事業的理解與海洋文化的發展，並提高我國船舶遊艇之國際知名度，特設置「年度船舶獎」及「特色船舶獎」、「年度遊艇獎」及「特色遊艇獎」，選拔當年度在國內船艇廠完工的新造船舶遊艇中最佳設計建造及具特色者，以彰顯該船艇建造相關團隊的傑出貢獻。

頒獎典禮往年是在3月間學會年會上舉辦，明年考慮冬春季疫情可能有較嚴格防疫措施，因此訂在5月22日舉行。

「年度船舶獎」、「年度遊艇獎」接受報名申請截止日為每年11月15日，凡於前一年11月1日至當年10月31日期間，在中華民國境內造船廠完工之新造船舶遊艇，均可申請參加甄選。優秀船舶遊艇之相關團隊如船東、船廠或設計單位，均可獲次年度（2021）中國造船暨輪機工程師學會會員大會頒獎座與接受傑出貢獻表揚。歡迎國內各船廠為推廣國產船舶與各式遊艇共襄盛舉。

(工商 )