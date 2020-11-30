福茂唱片年度新星陳佩賢Jesslyn，年僅21歲，嗓音清亮、外形甜美，她從13歲開啟歌唱之路，是馬來西亞各大歌唱比賽常勝軍。她因演唱〈Is This Love〉的demo，好聲音讓福茂驚為天人，而邀請她踏入樂壇，她受寵若驚：「覺得很幸運，從來沒有想過跟台灣這麼有緣分，因為我好愛台灣。」並表示能加入福茂，成為庾澄慶、曾昱嘉的師妹倍感榮幸。

〈Is This Love〉獲選為東森戲劇《王牌辯護人》插曲，陳佩賢演唱時，想傳遞出很輕、很夢幻，像輕輕問自己對愛情的感覺。她坦言沒有什麼戀愛經驗，詮釋情歌真的有難度，除請教朋友，自己也做功課，大量看電影和小說。

她表示，在配唱時，想像著電影《樂來越愛你》，更幻想男神彭于晏站在她面前，「我愛了很久的男神就是他，很欣賞他投入每部電影的認真模樣，我把『假若他出現在我身邊』的感覺試著唱出來，更希望有天可以美夢成真！」

新歌甫首播，陳佩賢聽到偶像「OH夜DJ」魏如萱在電台播她的歌，當場讓她激動掉淚，她表示：「當娃娃魏如萱唸出我的名字時，眼淚直接刷下來！」又說：「沒在誇張，直接感動到原地死掉啊！感謝娃娃！」新科金曲歌后魏如萱幫她介紹新歌，讓她感動，可說是人生成就解鎖！

陳佩賢是福茂唱片力捧的年度新人 。（福茂唱片提供）

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