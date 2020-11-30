雲南騰沖火山地質公園熱氣球發生故障 一名工作人員當場掉落身亡

今日大陸網上傳出雲南騰衝火山地質公園熱氣球活動發生高空墜地死亡事故，騰衝旅遊當局稱，事件發生於30日早晨，工作人員進行收回熱氣球，在降至地面時刮起一陣強風，一名手抓繩索的景區工作人員來不及放手，意外地被帶至高空後墜地慘死，現場遊客發出驚恐尖叫聲。騰衝保山市文化旅遊局已著手進行調查。

據《瀟湘晨報》報導，騰衝市應急管理局工作人員回應稱：「今天中午11點30分，俱樂部的工作人員在收熱氣球的過程中，因為起風，這個熱氣球又重新被風吹起來了，一位地勤的工作人員沒有及時放開手，被風帶到空中，然後發生了墜落。吊籃裡面沒有人，只是這位工作人員收的時候來不及放手，被帶到空中了，現在正在核實以及善後，我們相關的工作人員已經下去了，正在調查。遊客已經疏散，還在等待處理。」

報導說，騰衝文旅局工作人員稱，遇難的是一名地勤工作人員，是雲南保山當地人，50多歲，目前多方正在召開緊急會議，商量善後事宜。目前公園已經成立了工作組，由應急管理局和當地鄉鎮政府著手處理這件意外。

另據《春城晚報》表示，至11月30日16時，涉事專案已停運，事故善後及調查工作還在進行中。

報導說，騰衝火山地熱國家地質公園是當地著名景點，公園中為遊客提供熱氣球項目體驗，每張票價格是260元人民幣／10分鐘。公園內坐熱氣球，需視當天的天氣風力人流等因素，決定是否升空。

騰沖火山公園內現有97座火山體和數級熔岩台地，為大陸4大火山群之一，是探索火山地貌的最佳目的地。公園內有大空山、小空山、黑空山、柱狀節理、墨魚河等景點，還可乘坐熱氣球觀賞，在高空俯視火山口等行程。

(中時新聞網)