第17屆中國—東盟博覽會（東博會）、中國—東盟商務與投資峰會（峰會）今天閉幕。主辦單位統計，實體展共有1668家企業參展，「雲上東博會」共有1956家企業參展；共簽約國際、國內投資合作項目86個，合作項目規模創歷史新高。

本屆東博會實體展展覽總面積為10.4萬平方米，其中東盟及區域外展覽面積1.9萬平方米，佔總展覽面積18.2％；展位總數5400個。同時上線「雲上東博會」。展覽和經貿活動呈現以下特點：

一是線上線下參展參會踴躍。實體展共有1668家企業參展，華為等一批世界500強和知名企業參展。東盟和區域外展覽面積佔比18.2％，有22個「一帶一路」沿線國家108家企業參展，包括巴基斯坦、日本、韓國、澳大利亞、法國、意大利、俄羅斯等。「雲上東博會」共有1956家企業參展，其中外國展商佔21％，實現了參展企業上雲全覆蓋和全域營銷推廣。國內外84個採購團組線上線下參會。

二是線上線下活動精准對接。舉辦154場線上線下經貿活動，其中雲上會議40場、雲上對接推介活動30場，舉辦了一系列直播活動，部分展品成為雲上成交的火爆品種。雲上東博會針對境內外不同語言、不同運營模式的展商，支持多聲道輸出，為雙邊和多邊合作交流提供「一站式」服務。截至30日中午，雲上東博會全網曝光量超過10億，站內訪問量超過2005萬。各場對接會為國內外客商促成了3000對精確配對，實現「面對面」「屏對屏」的精准對接。會後，雲上東博會將繼續常年運行，中外參展商可全年在線進行展示洽談、直播營銷，打造永不落幕的雲上東博會。

三是項目簽約規模和質量創新高。共簽約國際、國內投資合作項目86個，合作項目規模創歷史新高。高新產業集聚再添新動能，「三大三新」及金融領域項目佔比85.3％，總投資比上屆增長67.8％。重大項目在體量和質量上均比往屆提升，東博會平台招大引強「磁場」效應持續增強。

四是推動了重點領域合作。

——助推陸海新通道建設。擴大陸海新通道展區規模，中國沿線省份從物流、金融、大數據等方面展示了「硬聯通」、「軟聯通」帶來的商機，舉辦了西部陸海新通道媒體推介會、豫桂東盟西部陸海貿易新通道合作洽談會、「西部陸海新通道·國際貿易新機遇」主題推介會等活動，沿線多家物流企業簽訂了《戰略合作框架協議》，沿線省市9家城市商業銀行簽署了金融支持西部陸海新通道建設倡議書。

——助推中國（廣西）自由貿易試驗區建設。首次整體展示廣西自貿試驗區，舉辦了試驗區推介會，宣介了試驗區建設成果以及制度創新、產業發展等商機，南寧片區、欽州港片區和崇左片區進行了招商推介。

——助推東盟市場對接粵港澳大灣區。首次設置粵港澳大灣區合作展區，在香港貿發局、澳門貿促局的組織和參與下，展示了大灣區高端裝備製造、現代服務業等優勢產業，推動大灣區與東盟企業的經貿和產業合作。

——助推面向東盟的金融開放門戶建設。金融展區展示了各類金融機構面向東盟市場的金融創新產品和服務；中國—東盟金融合作與發展領袖論壇圍繞跨境金融創新與合作深入交流；投融資項目對接會安排了高質量的銀企對接活動；廣西與多家金融機構簽署共同建設面向東盟的金融開放門戶戰略合作協議。

——助推中國—東盟信息港建設。結合中國—東盟數字經濟合作年，舉辦了中國—東盟信息港論壇，圍繞5G、人工智能、電商等7個主題開展交流合作，線上舉辦了中國—東盟數字技術展覽，簽約了一批數字經濟合作項目，助力「數位絲路」建設。

——推進中國—東盟衛生防疫合作。首次設置公共防疫和衛生展區，展示防疫物資和衛生相關企業和產品；服務了中國—東盟攜手抗擊疫情和衛生健康合作。

(中時 )