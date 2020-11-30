大陸紫光集團之前驚傳債務高達1567億人民幣(約台幣6832億元)後，現又傳出因資金不足、缺乏人才及技術資源等原因，其兩項備受矚目的晶片項目，即在大陸成都建設的大型3D NAND工廠，總投資額約2000億元人民幣（約台幣8800億元），在初期階段就已暫停，以及在重慶的DRAM工廠建設也停滯，均發生了重大延誤。

根據《日經亞洲評論》報導，有消息人士透露，大陸紫光集團因經費不足，其分別在大陸成都、重慶的3D NAND工廠及DRAM工廠建設，都發生重大延誤。成都3D NAND工廠的總投資額上看2000億元人民幣，其建設目的是重建長江存儲的運作模式，最初產能設定為每月生產10萬片晶圓，後來擴大到30萬片，約佔當前全球產量的20％；重慶DRAM工廠建設則由前日本爾必達社長阪本幸雄來領導DRAM的開發，但現在因建設停滯的緣故，讓重慶的DRAM工廠想在2022年量產，變得極為不可能。

消息人士指出，由於紫光沒有足夠的人才及可靠的技術資源，以迅速推動DRAM項目，目前該項目正面臨延誤問題。還有消息人士聲稱，紫光的成都3D NAND工廠項目建設，在初期階段就已暫停，且沒有消息指出何時會重啟，該廠也沒有訂購任何晶片生產設備。

此外，報導分析，紫光集團非常像控股公司及營運商，其本身沒有足夠的資金，而公司宣布的大多數晶片項目，均是由不同的地方政府及中央政府資金資助。紫光缺乏資金的原因，恐是大陸傾全國之力發展半導體，同時卻也不斷傳來晶企投資爛尾、詐騙項目的消息，以致於地方政府不願再協助陷入資金困境的晶片公司。

(中時新聞網)