台灣今天新增24例新冠肺炎境外移入病例，蔡英文總統今天表示，相信大家看到這個數字，都緊張了一下。最近國際疫情確實很嚴峻，她要拜託大家，防疫真的不能鬆懈！「最要緊的一件事，就是在公共場所，把口罩戴好、戴滿。」

蔡英文今晚在臉書表示，下午中央流行疫情指揮中心在記者會上，已經針對病例增加的原因，以及疫調的情況做出說明。「因為檢疫人員的努力，我們依然守住了國境的疫情防線」。

不過，她說，最近國際疫情確實很嚴峻，全球累計病例已經突破6000萬，每天增加的病例數也持續創新高。種種跡象都說明了，面對疫情，我們依然沒有鬆懈的空間。

她要拜託大家，防疫真的不能鬆懈！最要緊的一件事，就是在公共場所，把口罩戴好、戴滿，降低任何可能的風險。明天將正式啟動秋冬防疫專案，也規定「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八類場所，一定要配戴口罩。

蔡英文強調，防疫措施難免帶來不便，但是「為了守住台灣、為了守護我們的家人朋友，請大家務必一起配合」。她也期待台灣再次點亮ZERO燈號的那一天。

(中時 )