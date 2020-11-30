泰國貴妃詩妮娜最近傳出有1443張穿著清涼的「露毛照」外流，也就是網路流傳詩妮娜穿著無袖連身裙露出「腋毛」照，讓人懷疑，這可能是皇后蘇堤達（Queen Suthida）在幕後主使，據外媒猜測，這很有可能是泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的「特殊愛好」，才要求詩妮娜不准剃腋毛！

先前，長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（AndrewMacGregorMarshall）在臉書表示，他8月時收到一個裝有記憶卡的信件，記憶卡內有1443張詩妮娜的照片，大多是一些自拍照，還有穿著無袖連身洋裝露出腋毛的照片，很明顯是從詩妮娜的手機流出。

詩妮娜1443張私密照被外流。（圖／翻攝自Pavin Chachavalpongpun臉書）

不過根據馬來西亞華文媒體《中國報》和網路媒體Hype指出，詩妮娜在這些被公開的照片中故意擺出舉起手臂的姿勢，似乎是要展示自己沒刮掉的腋毛，馬歇爾事後分析，種種跡象顯示，這些照片有可能是她和泰王分享的自拍照，因此詩妮娜的腋毛很有可能是為了泰王而留。

稍早前《洛杉磯時報》也曾指出，詩妮娜宛如任由泰王擺佈的「芭比娃娃」，報導稱，詩妮娜的一言一行其實都被瓦吉拉隆功掌控，包括她的穿著甚至是身體，一切按照泰王的要求，因此詩妮娜的「腋毛」照，極有可能就是為泰王的癖好和命令而「留下」。

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(中時新聞網)