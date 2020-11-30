美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑28日稱，台灣今年對美採購軍費再創新高。美國政府明年還將對台軍售。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中感嘆，台灣已淪為美國利益集團的「提款機」。

華春瑩表示，陸方堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是明確的、一貫的。她注意到有報導稱，台灣今年花費118億美元採購美國武器，折合新台幣3422億元，相當於台灣民眾人均負擔1.45萬元。

華春瑩感嘆，「不知道台灣同胞對自己辛勤勞動創造出來的財富被用來大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的『提款機』作何感想？」

華春瑩表示，大陸要再次正告美方，任何損害大陸核心利益、干涉大陸內政的行徑都會遭到陸方堅決回擊。大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

華春瑩表示，大陸也要再次正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都注定失敗。

(中時 )