中天新聞台換照遭NCC 7比0駁回，中天電視緊急聲請假處分，爭取在行政訴訟結果出爐前，繼續在52頻道製播新聞。中天聲請假處分案在今（30日）下午開庭，中天電視代表律師主張NCC駁回處分明顯違法，未來訴訟中天勝率很高，「保全之利益」遠大於「駁回處分之利益」，由於執照即將在12月11日到期，具有急迫性，此案更攸關台灣的言論自由、新聞自由以及全民的收視權益，在憲法上具有特別意義，應該准許假處分。

中天電視申請暫時許可換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照，期限自109年12月12日起至本件假處分之本案行政訴訟判決確定時止，同時本件假處分程序確定前，不得許可有線電視頻道系統業者就52頻道所為頻道規劃變更之申請。

中天新聞部副總梁天俠說，中天新聞的案子，對於台灣的言論、新聞自由的傷害及衝擊非常重大，希望司法成為捍衛新聞自由與言論自由的最後一道防線，並呼籲政府應該把選擇看哪一台的權利和遙控器還給人民。

中天電視代表律師指出，NCC不予中天新聞換照的處分是違法的，因為衛星廣播電視並未佔用公共資源，而換照裁量應採取「寬鬆原則」，即使行政機關具有裁量的判斷餘地，也必須建立在「判斷的基礎事實正確」及「審酌有利當事人事項」兩項前提下。但以聽證會來說，程序進行根本違法，中天新聞代表無法在聽證現場對鑑定人的鑑定表示意見，鑑定人亦未當場接受詢問，鑑定判斷缺乏專業性，鑑定報告無公信力；而聽證程序前，中天新聞申請閱卷，包括：鑑定報告、節目及廣告諮詢會議會議紀錄等均遭駁回 ，申請進行預備聽證也遭駁回，連申請色彩鮮明的委員迴避都遭駁回，完全忽略當事人的權利。

NCC對中天新聞的裁罰案件，來源都是檢舉，NCC選擇性執法，未確定的20件當中有14件跟政治、選舉相關，扣除與政治有關部分，相對其他電視台，裁罰次數並未過多，裁罰金額的形成也違反行政罰法，至於評論性節目應不在衛廣法第27條第3項第4款的裁罰範圍。律師嚴正澄清，裁罰案件均為過失類型，並且具有改善可能性。

中天電視主張，NCC駁回換照造成幾項重大損害，首先是侵害了繼續經營中天新聞的營業權，連帶侵害中天新聞員工的工作權，其次中天電視透過中天新聞所實現「新聞自由」的利益亦受損害，人民無法透過中天新聞實現言論自由，假處分之聲請，正是期待法律訴訟捍衛52頻道的播出，保障新聞自由。中天電視代表律師強調，中天新聞假處分案具有憲法上的特別意義，所謂的獨立機關更非獨裁機關，為實現新聞自由及保障工作權，懇請讓中天新聞台存續，請法院准許假處分。

(中時新聞網)