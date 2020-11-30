美國總統當選人拜登承諾投入2兆美元推動綠能，讓外界看好發展綠能產業最重要的鉑金需求將走高，加上黃金的避險需求下降，投資人紛紛買進鉑金，讓其價格11月來累計大漲逾一成。專家認為就長線來看，這只是其初升段。

紐約鉑金1月期貨價周一盤中每盎司上漲0.6％報約971美元，若收盤維持此水準，11月累漲逾14％。

諮詢機構CRU貴金屬分析師基里連科（Kirill Kirilenko）認為拜登的綠能政策，增加工業使用與投資等需求，是帶動鉑金價格近期走高主因。

相反地，藥廠陸續釋出新冠肺炎疫苗利多消息後，減少避險需求而使黃金價格走跌同時，外界看好全球經濟前景，促使投資人轉向鉑金等其他貴金屬，押注在工業使用需求帶動下仍有續漲空間。

安本標準投資管理ETF部門主管鄧恩（Steven Dunn）認為在長期需求增長的題材下，鉑金行情仍處初升段，但黃金多頭走勢卻已到尾聲。

世界鉑金投資協會（WPIC）預測今年全球鉑金需求量，將較供應量高出120萬盎司創歷年來差距最大紀錄。過去全球鉑金每年使用量平均在700萬到800萬盎司之間。

鉑金價格3月中因疫情爆發而跌破600美元大關，但隨後市場預期主要出口國南非，因疫情而採取嚴厲封鎖措施，會令鉑金供應嚴重短缺，使鉑金價格從谷底回升到現在累計飆漲逾六成。

(工商 )