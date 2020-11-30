美國總統川普連任美夢看似大勢已去，但他仍持續打法律戰做困獸之鬥，始終不願承認敗選；對此，國民黨新北市議員葉元之則是認為，川普已經做好離開白宮準備，而他將住到佛羅里達州的「冬季白宮」，然後可能就為2024年做打算。

葉元之在政論節目《少康戰情室》中分析，川普覺得自己大勢已去，因為現在各州都已經官方認證拜登已經贏了，雖然川普講了只要選舉人團不投他，他就離開，可是他並沒有認輸，「就是說我被做掉 ，但是形式上我還是會離開。」

葉元之指出，所以川普已經做好離開準備，之前人家也講說他要住到佛羅里達州的冬季白宮，在那邊接待外賓，繼續做非總統卻又類似總統的位置，可能就為2024打算。

據美媒《ABC》報導，消息人士透露，美國特勤局邁阿密分局，已經正在加強被川普收購的「海湖山莊」（Mar-a-Largo），也就是「冬季白宮」的附近維安。報導也提到，有知情人士更指出，由於海湖山莊只會隨季節暫時使用，故目前正在加速進行整修作業，以便在川普明年1月20日離開白宮後在此地長居。

(中時新聞網)