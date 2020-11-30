派偉俊（小派）日前舉辦個人首張專輯《燥熱》簽唱會，除了各地粉絲到場力挺，還驚喜迎來一名「神秘粉絲」，原來是派媽喬裝成粉絲一同排隊加入專輯簽名的行列當中，派媽笑說每回與兒子有關的重要時刻自己一定不能缺席，而屬於派媽的追星模式也只為兒子開啟。

派偉俊今年夏天便開始以斜槓DJ身分征戰各大音樂節，如S2O Taiwan Mix Edition、Butterfly Effect新嘻哈蝴蝶夢等音樂節舞台，面對自己的首場簽唱會，他決定以DJ的身分為此場活動揭開序幕，為大家帶來專輯內的多首歌曲。

他在與粉絲互動環節，相當自豪的跟現場粉絲PK冷笑話，並且提到他自己目前也是一個冷笑話社團的管理員，在他進一步向現場粉絲發問什麼食物不會說謊時，在主持人小賴問號滿頭的時候，台下粉絲隨即大喊：PIZZA！主持人小賴反問原因，小派驕傲地說：因為PIZZA只會有四片、六片、八片，但不會有七片（欺騙），這樣另類的寵粉怪招，不只獲得現場粉絲們的大笑，在場的公司同事都苦笑表示：「這也算是我們家藝人除了音樂上的另類成長了。」

在簽唱會當晚，派偉俊的眾多音樂好友們也都紛紛力挺，像是金曲製作人剃刀蔣、阿夜、8lak、Hosea、Angie、呂士軒、Kimberley與莫宰羊等，其中在專輯中有一起創作及合唱的8lak、Hosea、Angie、莫宰羊更是上台獻聲與小派一同合唱，活動結束後小派也希望到場的每一個朋友都可以像是參加一個他精心安排的派對一樣玩得開心。

派偉俊日前舉辦首場簽唱會。（杰威爾音樂提供）

派偉俊日前舉辦首場簽唱會。（杰威爾音樂提供）

(中時 )